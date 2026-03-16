Dynagas LNG Partners LP Partnership Units: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dynagas LNG Partners LP Partnership Units präsentierte am 13.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,38 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Dynagas LNG Partners LP Partnership Units ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 156,62 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Dynagas LNG Partners LP Partnership Units 156,40 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at