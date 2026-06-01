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01.06.2026 06:31:29
Dynagas LNG Partners LP Partnership Units veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Dynagas LNG Partners LP Partnership Units hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dynagas LNG Partners LP Partnership Units noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 USD in den Büchern gestanden.
Dynagas LNG Partners LP Partnership Units hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 39,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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