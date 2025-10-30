Dynagreen Environmental Protection Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dynagreen Environmental Protection Group hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 CNY, nach 0,140 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 898,0 Millionen CNY gegenüber 883,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at