Dynagreen Environmental Protection Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dynagreen Environmental Protection Group präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dynagreen Environmental Protection Group 0,130 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 895,1 Millionen CNY – ein Plus von 8,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dynagreen Environmental Protection Group 828,2 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at