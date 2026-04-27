Dynagreen Environmental Protection Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dynagreen Environmental Protection Group hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 HKD, nach 0,140 HKD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,01 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 14,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 885,5 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at