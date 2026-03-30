30.03.2026 06:31:29

Dynagreen Environmental Protection Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dynagreen Environmental Protection Group gab am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,04 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dynagreen Environmental Protection Group einen Umsatz von 924,2 Millionen HKD eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,480 HKD gegenüber 0,460 HKD im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,82 Milliarden HKD, während im Vorjahr 3,67 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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