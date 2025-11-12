Dynamatic Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dynamatic Technologies präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,87 INR. Im Vorjahresviertel waren 17,72 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Dynamatic Technologies 3,92 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at