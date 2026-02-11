Dynamatic Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dynamatic Technologies hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,50 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,20 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,70 Prozent auf 4,25 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at