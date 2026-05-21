Dynamatic Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dynamatic Technologies hat am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 18,50 INR, nach 23,70 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dynamatic Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,33 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3,81 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 47,73 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 63,39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 16,21 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 14,01 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at