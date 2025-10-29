Dynamic Cables mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dynamic Cables hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 4,05 INR. Im letzten Jahr hatte Dynamic Cables einen Gewinn von 2,86 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dynamic Cables im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,82 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at