Dynamic Cables mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dynamic Cables lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,57 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,05 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,63 Milliarden INR – ein Plus von 28,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dynamic Cables 2,82 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at