28.01.2026 06:31:29
Dynamic Cables stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dynamic Cables hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 4,63 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dynamic Cables 3,26 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 2,99 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,52 Milliarden INR umgesetzt.
