Dynamic Cables stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dynamic Cables hat am 20.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,15 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,76 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dynamic Cables in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,49 Milliarden INR im Vergleich zu 2,62 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at