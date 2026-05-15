Dynamic Cables zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dynamic Cables hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 4,99 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,87 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,55 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,31 Milliarden INR in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 17,42 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 13,65 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Dynamic Cables in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,98 Milliarden INR im Vergleich zu 10,25 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at