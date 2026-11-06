Dynamic Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dynamic Industries hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 1,19 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,19 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 213,3 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 178,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at