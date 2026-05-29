Dynamic Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dynamic Industries hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,04 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,20 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 173,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 189,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,02 INR. Im Vorjahr hatte Dynamic Industries 5,24 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 715,84 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 722,43 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at