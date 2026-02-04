Dynamic Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dynamic Industries hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem Umsatz von 141,0 Millionen INR, gegenüber 144,4 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,37 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at