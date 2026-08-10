Dynamic Map Platform hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dynamic Map Platform gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 41,48 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12,100 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,15 Milliarden JPY – eine Minderung von 21,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,46 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at