Dynapack gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dynapack hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 109,41 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dynapack ein EPS von 71,24 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 19,38 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at