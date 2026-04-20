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20.04.2026 06:31:29
Dynapack International Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dynapack International Technology hat am 17.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,05 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,07 TWD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,54 Prozent auf 3,34 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,36 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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