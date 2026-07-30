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30.07.2026 06:31:29
Dynapack International Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dynapack International Technology hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,89 TWD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Dynapack International Technology mit einem Umsatz von insgesamt 3,49 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 7,45 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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