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02.11.2026 06:31:29
Dynapack International Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dynapack International Technology hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dynapack International Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,33 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,56 TWD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 3,68 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,62 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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