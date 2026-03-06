Dynapack International Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dynapack International Technology hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,52 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,920 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,98 Milliarden TWD – ein Plus von 35,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dynapack International Technology 2,95 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 9,05 TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,59 TWD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Dynapack International Technology im vergangenen Geschäftsjahr 13,22 Milliarden TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dynapack International Technology 13,91 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at