Dynapack legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dynapack hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 90,71 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dynapack 69,67 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,25 Milliarden JPY – ein Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dynapack 17,55 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 320,18 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Dynapack ein Gewinn pro Aktie von 300,19 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Dynapack im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 67,08 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 62,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

