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12.11.2026 06:31:28
Dynapack: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Dynapack hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 96,32 JPY gegenüber 52,33 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,13 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,23 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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