DynaResource hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DynaResource hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,01 Prozent auf 11,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at