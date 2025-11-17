DynaResource informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DynaResource hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DynaResource ein EPS von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at