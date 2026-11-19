DynaResource hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DynaResource ein EPS von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 10,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 28,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at