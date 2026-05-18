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18.05.2026 06:31:29
DynaResource präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DynaResource hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DynaResource einen Umsatz von 13,7 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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