Dynasty Ceramic informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dynasty Ceramic ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dynasty Ceramic die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit einem EPS von 0,02 THB lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Dynasty Ceramic mit 0,020 THB je Aktie genauso viel verdiente.

Mit einem Umsatz von 1,33 Milliarden THB, gegenüber 1,45 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,40 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at