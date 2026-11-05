|
05.11.2026 06:31:28
Dynasty Ceramic informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Dynasty Ceramic ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dynasty Ceramic die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Mit einem EPS von 0,02 THB lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Dynasty Ceramic mit 0,020 THB je Aktie genauso viel verdiente.
Mit einem Umsatz von 1,33 Milliarden THB, gegenüber 1,45 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,40 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: Dow tiefer -- ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Der Dow zeigt sich mit einem Abschlag. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.