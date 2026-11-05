Dynasty Ceramic: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dynasty Ceramic hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,02 THB. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 THB ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,40 Prozent auf 1,33 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,45 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at