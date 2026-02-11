Dynasty Ceramic stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dynasty Ceramic stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dynasty Ceramic ein EPS von 0,030 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,44 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,64 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,100 THB. Im Vorjahr waren 0,120 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,31 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,03 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

