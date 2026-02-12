Dynasty Ceramic stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dynasty Ceramic gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Dynasty Ceramic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 THB je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,64 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,44 Milliarden THB.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,100 THB beziffert. Im Vorjahr hatte Dynasty Ceramic 0,120 THB je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 6,31 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 10,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,03 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at