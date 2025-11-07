Dynasty Ceramic zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dynasty Ceramic hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,030 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,45 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 9,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,61 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at