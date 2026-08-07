Dynasty Ceramic zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dynasty Ceramic hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,02 THB. Im letzten Jahr hatte Dynasty Ceramic einen Gewinn von 0,030 THB je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,97 Prozent auf 1,48 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,57 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at