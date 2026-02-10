Dynatrace: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dynatrace hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dynatrace 1,19 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 515,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dynatrace 436,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at