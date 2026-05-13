Dynatrace, Inc. Profit Retreats In Q4

(RTTNews) - Dynatrace, Inc. (DT) announced earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $17.41 million, or $0.06 per share. This compares with $39.30 million, or $0.13 per share, last year.

Excluding items, Dynatrace, Inc. reported adjusted earnings of $123.96 million or $0.41 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 19.4% to $531.71 million from $445.16 million last year.

Dynatrace, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $17.41 Mln. vs. $39.30 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.13 last year. -Revenue: $531.71 Mln vs. $445.16 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.44 To $ 0.45 Next quarter revenue guidance: $ 547 M To $ 551 M