Dynatrace Aktie
WKN DE: A2PPPE / ISIN: US2681501092
|
05.11.2025 12:41:20
Dynatrace, Inc. Q2 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Dynatrace, Inc. (DT) reported earnings for its second quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $57.24 million, or $0.19 per share. This compares with $44.01 million, or $0.15 per share, last year.
Excluding items, Dynatrace, Inc. reported adjusted earnings of $132.73 million or $0.44 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.41 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 18.1% to $493.85 million from $418.13 million last year.
Dynatrace, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $57.24 Mln. vs. $44.01 Mln. last year. -EPS: $0.19 vs. $0.15 last year. -Revenue: $493.85 Mln vs. $418.13 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.40 - $0.42 Next quarter revenue guidance: $503 - $508Mln Full year EPS guidance: $1.62 - $1.64 Full year revenue guidance: $1.985 - $1.995Bln
