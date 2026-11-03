Dynatrace Aktie
WKN DE: A2PPPE / ISIN: US2681501092
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03.11.2026 12:39:23
Dynatrace, Inc. Reveals Rise In Q2 Profit
(RTTNews) - Dynatrace, Inc. (DT) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $67.76 million, or $0.23 per share. This compares with $57.24 million, or $0.19 per share, last year.
Excluding items, Dynatrace, Inc. reported adjusted earnings of $161.58 million or $0.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.4% to $579.92 million from $493.85 million last year.
Dynatrace, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $67.76 Mln. vs. $57.24 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.19 last year. -Revenue: $579.92 Mln vs. $493.85 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.44 To $ 0.45 Next quarter revenue guidance: $ 591 M To $ 596 M Full year EPS guidance: $ 1.88 To $ 1.90 Full year revenue guidance: $ 2.330 B To $ 2.340 B
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