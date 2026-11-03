Dynatrace, Inc. Reveals Rise In Q2 Profit

(RTTNews) - Dynatrace, Inc. (DT) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $67.76 million, or $0.23 per share. This compares with $57.24 million, or $0.19 per share, last year.

Excluding items, Dynatrace, Inc. reported adjusted earnings of $161.58 million or $0.54 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 17.4% to $579.92 million from $493.85 million last year.

Dynatrace, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $67.76 Mln. vs. $57.24 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.19 last year. -Revenue: $579.92 Mln vs. $493.85 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.44 To $ 0.45 Next quarter revenue guidance: $ 591 M To $ 596 M Full year EPS guidance: $ 1.88 To $ 1.90 Full year revenue guidance: $ 2.330 B To $ 2.340 B