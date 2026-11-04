Dynatrace präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dynatrace präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 579,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 493,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at