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Dynatrace Aktie

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WKN DE: A2PPPE / ISIN: US2681501092

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03.11.2026 19:16:38

Dynatrace Stock Falls 13% Despite Higher Q2 Earnings And Revenue

(RTTNews) - Dynatrace, Inc. (DT) is down 12.73 percent, losing $7.02 to $48.11 on Tuesday. The decline comes despite the company reporting higher second-quarter earnings, with net income increasing to $67.76 million, or $0.23 per share, from $57.24 million, or $0.19 per share, a year earlier. Adjusted earnings reached $161.58 million, or $0.54 per share.

Dynatrace is currently trading at $48.11, down from the previous close of $55.13 after opening at $46.00 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $45.52 and $49.20 during the session. Trading volume stands at 8.51 million shares, compared with an average volume of 7.36 million shares.

Second-quarter revenue increased 17.4 percent to $579.92 million from $493.85 million a year earlier. For the next quarter, Dynatrace expects adjusted earnings of $0.44 to $0.45 per share and revenue of $591 million to $596 million. The company also forecasts full-year adjusted earnings of $1.88 to $1.90 per share and revenue of $2.33 billion to $2.34 billion. Dynatrace shares have traded between $31.64 and $66.30 over the past 52 weeks.

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