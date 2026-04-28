Dynatrace Aktie
WKN DE: A2PPPE / ISIN: US2681501092
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28.04.2026 07:27:50
Dynatrace Surges 8% After Hours as Activist Investor Starboard Value Reportedly Takes Significant Stake
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Nachrichten zu Dynatrace Inc Registered Shs
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25.01.26
|Erste Schätzungen: Dynatrace zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.11.25
|Ausblick: Dynatrace veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Dynatrace Inc Registered Shs
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