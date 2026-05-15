Dynatrace: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dynatrace hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Dynatrace im vergangenen Quartal 531,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dynatrace 445,2 Millionen USD umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,540 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,02 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,70 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at