Dynatrace: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dynatrace ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dynatrace die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 493,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 418,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at