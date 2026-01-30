Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|
30.01.2026 15:33:52
Dynavax President and COO Sells 114,000 Shares on Sanofi Acquisition News
David Novack, President & COO of Dynavax Technologies Corporation (NASDAQ:DVAX), exercised 114,000 stock options and immediately sold the resulting shares for a transaction value of approximately $1.8 million, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($15.64); post-transaction value based on Jan. 15, 2026 market close ($15.62).* 1-year price change calculated as of Jan. 15, 2026.
|30.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
