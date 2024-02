Dynavax Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dynavax Technologies präsentierte in der am 23.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dynavax Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 69,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 55,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 184,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,134 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 229,41 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at