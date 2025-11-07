Dynavax Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dynavax Technologies präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Dynavax Technologies 94,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at