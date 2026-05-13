Dyne Therapeutics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dyne Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,73 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,050 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at