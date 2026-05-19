Dyne Therapeutics Aktie
WKN DE: A2QB6B / ISIN: US26818M1080
|
19.05.2026 19:17:19
Dyne Therapeutics Is Up 40%, but One Biotech Fund Just Disclosed Selling $14 Million Worth of Shares
On May 15, 2026, Saturn V Capital Management LP disclosed in an SEC filing that it sold 822,007 shares of Dyne Therapeutics (NASDAQ:DYN), an estimated $14.17 million transaction based on quarterly average pricing.According to a May 15, 2026, SEC filing, Saturn V Capital Management sold 822,007 shares of Dyne Therapeutics during the first quarter. The estimated transaction value, based on the quarter’s average closing price, was $14.17 million. The fund finished the period with 966,609 shares, while the quarter-end value of its Dyne Therapeutics stake decreased by $17.46 million, a change that includes both sales and market price effects.Dyne Therapeutics, Inc. is a clinical-stage biotechnology company specializing in the development of novel therapeutics for rare, genetically driven muscle diseases. The company leverages its FORCE platform to design targeted therapies with the aim of delivering disease-modifying benefits for underserved patient populations. Dyne's strategic focus on rare muscle disorders positions it to address significant unmet medical needs and build a competitive edge in the biotechnology sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dyne Therapeutics Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Dyne Therapeutics Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dyne Therapeutics Inc Registered Shs
|15,92
|-3,75%