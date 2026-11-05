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WKN DE: A1J5JU / ISIN: US26817R1086

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05.11.2026 15:44:36

Dyne Therapeutics Q3 Loss Widens On Higher R&D Costs; Cash Runway Extends Into Q2 2028

(RTTNews) - Dyne Therapeutics, Inc. (DYN), a clinical-stage biotechnology company focused on genetically driven neuromuscular diseases, reported a wider third-quarter 2026 net loss, primarily reflecting higher research and development expenses and preparations for potential product launches.

Net loss increased to $193.6 million, or $1.06 per share, from $108.0 million, or $0.76 per share, a year earlier.

R&D expenses rose to $161.7 million from $97.2 million, while general and administrative expenses increased to $35.3 million from $16.7 million.

The company ended September 30, 2026, with $1.134 billion in cash, cash equivalents and marketable securities, which it expects to fund operations into the second quarter of 2028.

Dyne's z-rostudirsen BLA is under FDA priority review, with a January 21, 2027 PDUFA date. Topline ACHIEVE trial data for z-basivarsen are expected in Q1 2027.

Currently, DYN is trading at $18.23, down 1.78%

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